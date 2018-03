Ancora massaggi hot all'Isola: Simone spalma la crema a Valeria

Valeria Marini è approdata sull'Isola dei famosi di certo non sottotraccia, anzi. Il suo arrivo è stato subito un "uragano" sia per gli uomi che per le donne (forse solo per una in particolare) e lei non disdegna il centro dell'attenzione e nemmeno i massaggi. Un piccolissimo incidente per la sexy Valeria Marini che dopo aver trascorso troppe ore al sole si è scottata la schiena.

Prima Jonathan poi Simone per la spalmare la crema

E così da ieri si avvicendano per spalmare sulla schiena e sul fondischiena della show girl sarda un doposole. Nella giornata di ieri è toccato a Jonathan provare ad alleviare il bruciore alla pelle di Valeria Marini, oggi invece a Simone Barbato che non ha mai nascosto la sua passione per Valeria soprattutto negli ultimi giorni.

Valeria Marini e Francesca Cipriani: a che punto è il loro riavvicinamento?

Il rapporto tra Valeria Marini e Francesca Cipriani non tra i più idilliaci di sempre. La causa? Un uomo in comune, anzi un ex uomo che ha rapito, in fasi alterne, il cuore di tutte e due le donne: Giovanni Cottone. Nonostante un "incidente diplomatico" che si è verificato durante la trasmissione "casa Signorini" le due show girl si sono ritrovate insieme sull'Isola e dopo un primo confronto sembra che gli animi si siano rasserenati ma la pace è ancora molto lontana.