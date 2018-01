Isola, incidente sexy per Mara Venier

Un rientro in studio bollente all'Isola dei Famosi. Mara Venier, che aveva approfittato della pausa pubblicitaria per sgranchirsi un po' le gambe, riesce a malapena a camminare per ritornare sulla poltrona: questo il siparietto andato in onda e che ha scatenato subito la curiosità (e le risate) del pubblico. E' Alessia Marcuzzi ad aiutarla, spingendola verso la sua seduta proprio dal lato b.

La padrona di casa fa finta di niente, provando ad andare avanti tra l'ilarità generale, ma Bossari incalza mentre la "zia" Mara continua a chiedere, piegata sulla poltrona: "Quanto manca?".

Cosa è successo alla goliardica opinionista? Il mistero è presto svelato: qualche problemino con le paillettes del vestito, che pare si siano infilate là dove non batte il sole...