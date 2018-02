Isola, Filippo Nardi nudo per fare colpo su Bianca Atzei

E’ prematuro parlare di nuova coppia, ma che tra Filippo Nardi e Bianca Atzei ci sia una certa simpatia reciproca è ormai evidente.

Dopo le confidenze intime e una sempre più frequente vicinanza, adesso la cantante viene stuzzicata dall'ex gieffino che, provocato sull’azzardo di andare a pescare nudo, non ci pensa due volte, toglie il costume et voilà, si mostra come mamma lo ha fatto.

Sull'Isola del Peor Filippo prima si prende gioco di Bianca e ironizza sul fuoco e poi la stuzzica sulla pesca: "Appena cala il mare, vado a cercare le aragoste...".

La cantante gli chiede se vuole farsi perdonare dopo l'atteggiamento del mattino, ma lui risponde ironico: "No. Anzi, me la guarderai mangiare, l'aragosta".

"Io so gestire la mia rabbia, dura un secondo e poi sparisce", assicura Nardi. Poi Bianca ritorna sul tema ‘aragosta’: "Quindi quest'aragosta? Non andrai con questi pantaloni, no?... Se hai coraggio, vai a prendere l’aragosta nudo". E lui non se lo lascia ripetere…

L'intesa è sempre più complice... Preludio di qualcosa di più concreto? Visto il modo in cui riescono a divertirsi, sarebbero una bella coppia.