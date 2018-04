L'isola sempre più hot: Francesca Cipriani fa il bagno in topless

Francesca Cipriani ha deciso di chiudere in bellezza questa edizione dell’Isola dei Famosi. A pochissime ore dalla finale dell’ultima puntata in onda lunedì 16 aprile, la “pupa” ha regalato momenti “indimenticabili” ai suoi fan. Ha deciso di fare uno degli ultimi bagni in Honduras ma con un particolare di non poco conto: ha tolto la parte superiore del costume mettendo in mostra tutte le sue grazie.

L’ultima puntata in onda lunedì 16 aprile

Intanto, tra un bagno e l’altro, si avviano a conclusione i preparativi di questa ultima edizione de L’isola dei Famosi che di certo si è distinta per le polemiche. Tanti infatti i “pettegolezzi” che si sono succeduti: dal canna-gate al corna-gate. Chi vincerà questa edizione de L’isola dei famosi? Intanto Alessia Marcuzzi, ha dato la conferma: “Condurrò anche il prossimo anno la trasmissione” durante la trasmissione Verissimo.