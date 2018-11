Cattaneo, l’imbarazzante retroscena: “Una volta inviai un messaggio hot ad Al Bano…”

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo sta conoscendo una nuova fase della popolarità nata a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta come cantautore e interprete di successi musicali.

Terminata la sua esperienza nel reality di Canale 5, il cantante si è sottoposto al format digitale "Obbligo o Verità" che il GF Vip sta proponendo agli ex concorrenti, svelando qualche retroscena sul suo passato che ha contemplato anche un flirt con un “calciatore famosissimo” e un'imbarazzante gaffe con Al Bano.

Ivan Cattaneo, l’ex fidanzato calciatore e il messaggio hot inviato ad Al Bano

"Ho un ex famossissimo negli anni 80, un calciatore… Diceva che gli ricordavo Liza Minnelli”, ha rivelato Cattaneo che nulla di più ha aggiunto sulla sua identità, limitandosi a precisare soltanto che è ancora famoso e che “si vede ancora in giro”.

L'artista ha poi svelato un aneddoto imbarazzante che ha avuto come protagonista Al Bano. A lui, con cui collaborava per questioni professionali, Cattaneo una volta inviò un messaggio piuttosto hot per errore.

"Nel telefonino ho uno che si chiama Albino e ho sbagliato”, ha raccontato Cattaneo: “Al Bano mi chiamò e mi chiese ‘Ma che messaggio mi hai mandato? Mi hai scritto ‘Scop**mo stasera?’ Sono andato a controllare… Ho scambiato Albino con Al Bano. Volevo sotterrarmi vivo dalla vergogna".