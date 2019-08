Justine Mattera, omaggio a Marilyn Monroe: in topless come la diva

In Italia è diventata famosa come sosia di Marilyn Monroe. La somiglianza con la diva americana, insieme all’incontro con Paolo Limite che fu poi suo marito, le aprì le porte del mondo dello spettacolo nel nostro paese.

Justine Mattera ha voluto omaggiare, alla sua maniera, la sfortunata attrice nel giorno dell’anniversario della sua morte, il 4 agosto 1963, e ha pubblicato su Instagram una foto che ne esalta la somiglianza.

Justina Mattera in topless come Marilyn Monroe: l'omaggio alla diva

La showgirl ha scelto di ricreare uno degli iconici scatti di “The last setting”, il famoso ultimo servizio fotografico realizzato da Marilyn Monroe prima di morire, durante il quale l’attrice posò anche lei senza veli per l’obiettivo del fotografo Bert Stern.

“Homage. The Last Sitting (In onore dell’icona che è)”, è la didascalia scelta da Justine Mattera per accompagnare la foto, che la vede nuovamente nei panni di Marilyn Monroe.