La Lazio vince, la Falchi si spoglia: "Una notte indimenticabile"

La Lazio vince il derby contro la Roma per 3 a 0 e come da tradizione - iniziata nel 2000 con quell'indimenticabile streap tease per la conquista dello scudetto - Anna Falchi si spoglia. Su Instagram lo scatto senza veli subito dopo la partita, un motivo in più per festeggiare per i follower biancocelesti.

"Per noi laziali sarà una notte indimenticabile - scrive l'attrice, tifosissima della Lazio - Ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta... Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna". E che nanna...