C'è Posta per Te, il modello Bertrand mostra il "lato b" | VIDEO

(Nel video in alto, Brando Bertrand mostra il "lato b")

Tra i pretendenti chiamati ieri sera da Maria De Filippi a 'C'è Posta per Te' per trovare un compagno a Luciana Littizzetto (da poco tornata single) c'era anche Brando Bertrand, modello e pianista, famoso in Italia dopo lo spot bollente del "succhino". Ebbene, sotto gli occhi di Maria e di milioni di spettatori, il ragazzo ha dato vita ad un siparietto hot.

"Lato b" a C'è Posta per Te

Bertrand si presenta vestito solo da un asciugamano. Luciana, però, non lo riconosce: "Non ho capito chi è". Lui, quindi, per rinfrescarle la memoria, mostra il lato B davanti alla comica e a milioni di spettatori. Lei allora si ravvede: "Ah, è quello del succhino!".

La puntatta prosegue con i "test del marito perfetto" propinati da Lucianina ai suoi quattro pretendenti (Gabriel Garko, Gianluca Vacchi e Francesco Monte). Poi la decisione: "Li sposo tutti e 4".