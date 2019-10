Laura Chiatti bollente, la confessione sul sesso con Marco Bocci

Fuoriprogramma bollente oggi 'Detto Fatto'. Incalzata dalla conduttrice, Laura Chiatti si è lasciata andare ad una confessione a proposito della vita sotto alle lenzuola con il marito Marco Bocci, suo marito da 5 anni e da cui ha avuto i due figli Pablo ed Enea.

E' stata Bianca Guaccero a rivolgere la domanda piccante a Laura. “Faccio l’amore due volte al giorno, chi l’ha dichiarato?” ha chiesto la Guaccero, aggiungendo poco dopo: “Laura questa cosa l’hai dichiarata tu, quando ancora non eri legata a Marco Bocci.” E a questo punto Chiatti, messa alle strette, è stata al gioco: “Vi dirò la verità“, ha replicato, “Era una battuta, fui mal interpretata. Addirittura dissi: ‘Ma molto più di due volte al giorno’.” Impossibile a questo punto per Bianca non chiedere delucidazioni circa la situazione attuale. “Quando ci sono i bambini tutto un po’ cambia. Più che due al giorno due alla settimana”. “Ok, due alla settimana”, la chiosa finale della padrona di casa.