Laura Chiatti in topless. E Belen 'apprezza' (FOTO)

Un milione di followers meritano di essere celebrati nel modo giusto. E così Laura Chiatti - che questa mattina ha raggiunto l'ambito traguardo - ha deciso di festeggiare con un post all'insegna dell'ironia, come è tipico del suo stile. Eccola dunque in topless mentre scherza con il fotografo: "Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me ... oggi siamo un milione", si legge nella didascalia.

Laura Chiatti in topless

Nello scatto Laura, bionda e bellissima come sempre, fa scivolare sui fianchi un abito bianco, lasciando in bella vista il décolleté censurato solo dalle sue mani. Un'immagine tanto audace quanto apprezzata dai fan. Centinaia i commenti in poche ore. Chiatti, infatti, è tra le poche 'vip' a gestire direttamente il suo profilo, senza l'aiuto di esperti del settore che rischierebbero di compromettere la genuinità delle giornate vissute dall'attrice al fianco del marito Marco Bocci e dei figli Enea e Pablo.

Laura Chiatti in topless, il commento di Belen

Tra i tanti complimenti, anche quelli di alcuni colleghi famosi. "Amore la foto della vita sei pazzesca", scrive Michela Quattrociocche, attrice e grande amica di Laura. "Ahah! Meraviglia, stupenda", aggiunge Belen Rodriguez. E ancora le attrici Nicoletta Romanoff, Giulia Michelini e la showgirl Pamela Camassa. Tutte concordi sul fatto che ironia è mezza bellezza.