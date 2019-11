Le Donatella si svelano a 'Le Iene': “La nostra prima volta? La stessa sera”

(L'intervista doppia a 'Le Iene' delle Donatella)

Silvia e Giulia Provvedi si sono raccontate senza filtri nell’intervista doppia de ‘Le Iene’ che, nella puntata del 17 novembre, ha svelato i lati meno noti della vita privata delle gemelle note nel mondo dello spettacolo come il duo ‘Le Donatella’. L’esordio a X Factor, i lavori esercitati prima di acquisire popolarità in tv, il loro rapporto con il proprio corpo e con i rispettivi fidanzati sono stati alcuni degli argomenti trattati durante il colloquio che non ha tralasciato gli argomenti più intimi come il sesso e ‘la prima volta’, arrivata per entrambe la stessa sera.

“I nostri fidanzati erano migliori amici. Non lo sapevamo e abbiamo fatto l’amore per la prima volta la stessa sera, ce lo siamo dette il giorno dopo”, hanno raccontato le sorelle che giurano di non essersi mai scambiate i partner: “Non scherziamo, ciò che è mio è mio”, ha affermato Silvia. Posizioni preferite? “A me piacciono più o meno tutte, ma preferisco sopra”, ha ammesso poi Giulia, mentre la sorella ha affrontato il discorso sesso in merito alla ‘durata’: “4 ore mi annoio, ma neanche 3 minuti”.

Silvia e Giulia Provvedi, l’intervista doppia a ‘Le Iene’

L’intervista de ‘Le Iene’ ha affrontato anche il discorso chirurgia estetica (“Mi sono rifatta il seno, una terza”, hanno ammesso entrambe), l’approccio con le droghe (mai una canna, mai cocaina), la preparazione scolastica (la più ‘scarsa’ a scuola era Giulia, voto di maturità: 72) e anche il servizio piccante per ‘Playboy’ che le ha viste protagoniste: “Abbiamo ricevuto proposte indecenti, ci hanno chiesto di fare sesso a tre e orge. Abbiamo anche ricevuto foto oscene via social e abbiamo subito bloccato”.