Lory Del Santo e l'amore col miliardario Kashoggi: la spiazzante rivelazione dopo tanti anni

Negli anni Ottanta la love story tra Lory Del Santo (all’epoca all’apice della popolarità) e il miliardario saudita Adnan Kashoggi fece scaldalo. Per sei mesi la showgirl visse alla corte del “sultano”, che le regalò anche un gioiello di cui si favoleggiò per molto tempo.

Intervistata dalla trasmissione Un giorno da pecora, Lory Del Santo ha ricordato quel periodo rutilante della sua vita, rivelando dettagli intimi della sua relazione con Kashoggi.

“Ad oggi non ho ancora capito una cosa in quei sei mesi di relazione: se abbiamo ‘consumato' oppure no. Lui arrivava in accappatoio nella mia suite mentre io ero sul letto. Si avvicinava, si appiccicava un attimo, si alzava e andava in bagno. Ma io non sentivo nulla e non vedevo nulla. Secondo me faceva finta, voleva solo passare del tempo e guardare una brava ragazza. Ma in sostanza, con lui non ho mai visto qualcosa…che sia stata messa dentro, ecco”

Kashoggi “era un po' come Berlusconi secondo me”, ha detto la Del Santo. “Come Silvio regalava a tutte le ragazza la farfallina, così anche il Principe Khashoggi aveva preso quel regalo per me da una borsa piena di oggetti simili, che probabilmente regalava a tutte. Ai tempi lui era un po' vecchio, calvo, con la pancia, ma molto ricco e simpatico. Sembrava un po' Massimo Boldi”. Il valore dell’anello ricevuto in regalo da Kashoggi? “Non l'ho mai detto per non sminuire il Principe. Ma era solo un rubino a forma di cuoricino, si e no sarà costato 5 milioni di lire. Era montato su dell'oro che all'interno era vuoto”.