Lory Del Santo e Marco Ferri a confronto: "Uno come te non si può scordare"

Oggetto della contesa un week end che Lory Del Santo e Marco Ferri hanno trascorso a Cannes, in occasione del Festival del Cinema circa 12 anni fa. Dopo il racconto della show girl nel salotto di Domenica Live durante la puntata della scorsa domenica, lo stesso salotto oggi è stata la location perfetta per il confronto.

Il confronto tra Marco Ferri e Lory Del Santo

Marco Ferri, incalzato dalle domande di Barbara D’Urso non ha potuto non raccontare come si sono svolti i fatti ormai più di dieci anni fa, confermando di fatti la versione di Lory Del Santo. I due, a Cannes per il Festival, non hanno trovato due camere diverse in tutta la città e sono stati “quasi” costretti a dormire insieme, nello stesso letto ma entrambi hanno ammesso: “Non è successo nulla”.

I complimenti di Lory Del Santo a Marco Ferri

Ad un certo punto, quando il confronto stava iniziando a perdere la piega amichevole che aveva preso all’inizio, Marco Ferri ha chiesto alla show girl come mai si fosse ricordata solo ora di questo particolare week end e lei ha risposto: “Perché uno come te non si dimentica”. I toni sono poi cambiati quando è stato fatto notare a Lory, dai presenti, che probabilmente Marco non ci ha provato con lei perché non ne era particolarmente attratto.