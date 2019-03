Lory Del Santo: "Concedersi per far carriera? Non è sbagliato"

Torna stasera, venerdì 1° marzo alle 22:45 sul Nove “La Confessione” di Peter Gomez. Prima ospite del giornalista è Lory Del Santo, diventata nota negli Anni '80 con "Drive in" di Antonio Ricci e nota alla cronaca rosa per le sue numerose relazioni con uomini potenti del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria, da Adnan Khashoggi a Eric Clapton, da Gianni Agnelli a Donald Trump.

Il conduttore affronta la relazione fra sesso, potere e carriera. "È giusto o sbagliato concedersi sessualmente per fare carriera?", chiede alla ex showgirl. "Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa - spiega l'ex concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip - Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo".

L'aneddoto su Sergio Leone

Si passa al tema delle molestie: "Lei ha subito avance pesanti nella sua vita?", domanda Gomez. La soubrette ammette: "Ci sono delle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema - precisa -, ma non mi hanno offerto niente in cambio. Era come dire che già dovevi essere onorata di andare con loro...".

Un esempio? "Mi è successo con registi, produttori, ad esempio Sergio Leone, ma lui me l'ha proposto prima ancora di dirmi: ‘Ti farò fare una parte’, racconta l'attrice che prosegue spiegando di non aver ricevuto alcun ingaggio: "Non mi aveva promesso niente, quindi io ho detto: 'Scusa, vado con uno, e non mi ha promesso niente?' Quindi ho detto di no. Io ho detto, no, l'importante è poter dire no".