Lucas Peracchi, l'amore con Mercedesz è bollente: "Almeno una volta al giorno, se possiamo finché non sveniamo"

"Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento", così Lucas Peracchi risponde su Novella 2000 alle accuse di Eva Henger. L'ex tronista ha fatto sapere di aver anche querelato la suocera per le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, che lo dipingono come un violento: "La signora Henger ha giocato con il mio carattere impulsivo - ha spiegato -. Sono tatuato e posso dare questa impressione, ma io non sono così. Non credo che Mercedesz abbia detto una parola di troppo contro di me nel periodo di crisi, ma credo siano frutto di Eva e di un'altra persona".

Un passo indietro? "Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti a scuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato". Al contrario di quanto sostiene l'ex attrice hard, tra Lucas e Mercedesz va a gonfie vele, con liti come in tutte le coppie: "Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l'ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono".

"Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo - ha concluso -. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d'acqua. Se possiamo, finché non sveniamo".