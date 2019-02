Malena senza filtri: "Fabrizio Corona non ha vera attrazione per le donne"

Malena risponde a tono a Fabrizio Corona. Intervistata dal settimanale Nuovo, la pornostar replica all'ex re dei paparazzi, che nel suo ultimo libro - l'autobiografia Non mi avete fatto niente - l'ha inclusa tra le partner di lenzuola degne di nota definendola però un "oggetto di libidine".

Ebbene, Malena non ci sta. "Questa parola non mi piace - dichiara - accostata ad una donna non è mai bella. Il mio lavoro è particolare ma un conto è dire che stimoli la libidine e un conto è definirmi un oggetto". Quindi ricorda l'esperienza con Corona e lancia più di una frecciata: "Non è in grado di provare piacere né di apprezzare nessuna sfumatura della donna - dice dell'ex agente fotografico - Il sesso bisogna saperlo gustare e lui non lo sa fare. Non ho mai sentito una donna dire di lui di essere un grande amante. Non ha una vera attrazione per le donne".

Corona, dal canto suo, non ha ancora risposto alle provocazioni. Lo farà tramite il suo attivissimo profilo Instagram?