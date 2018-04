"Col calore si raddrizzano": Mara Venier e la battuta hot in diretta all'Isola

Prosegue la saga "Mara Venier e la paillettes birichine" all'Isola dei Famosi. Come gli appassionati del reality sapranno, infatti, nel corso delle puntate, l'opinionista è incappata in una serie di incidenti sexy dovuti alla scomodità indotta dagli abiti 'pungenti' indossati. E stasera è andato in onda l'ultimo, bollente capitolo.

E' ormai tradizione di quest'edizione del programma, infatti, che ad un certo punto della puntata Mara cominci a dimenarsi perché infastidita dalle affilate paillettes ricamate sui coloratissimi tailleur sfoggiati. Ebbene, il siparietto è avvenuto anche nel corso dell'ultimo appuntamento, quando, al rientro da una pubblicità, abbiamo trovato la bella veneta tormentata dall'outfit. Alessia le ha chiesto il perché. Lei ha confermato il ritorno del 'problemino di look' e si è lasciata andare ad una battuta che scatenato l'ilarità in studio: "Col calore si raddrizzano". Parole scherzose - e piuttosto ambigue agli occhi dei più maliziosi - cui sono seguite risate da parte della conduttrice e degli spettatori.

Bossari alla Venier: "Ho lo sguardo da pesce lesso, sono ipnotizzato da te"

Sulla pungente questione è intervenuto anche Daniele Bossari, co-opinionista del programma seduto di fronte a Zia Mara. "Mara, da qui ho una prospettiva alla 'Basin Instinct' - ha detto alludendo alla gonna sexy della collega - Guardami: ho lo sguardo da pesce lesso, sono ipnotizzato". Divertita la replica: "Ma ti imbarazzi di che, posso essere tua mamma amore... Queste cose non le devi guardare. Sposta lo sguardo". Alessia Marcuzzi ci ha scherzato su: "Mara è la mia sex bomb, tu Dany sposta lo sguardo"