Mara Venier sexy befana, décolleté incontenibile sui social | FOTO

Quest'anno gli auguri di Mara Venier per l'Epifania sono stati decisamente sui generis. La conduttrice, apprezzata da sempre per la sua spontaneità, ha pubblicato sui social una foto super sexy con il décolleté in bella vista. A corredo dello scatto la didascalia: "Befana in arrivo!"

In costume a Santo Domingo, con una noce di cocco in mano e un costume da bagno nero particolarmente scollato: così Mara si è immortalata su Instagram. Vien da sé che tantissimi follower hanno fatto notare come la timoniera di 'Domenica In' sia tutt'altro che befana. Per la 'Signora della domenica', infatti, è arrivata una pioggia di complimenti. E a chi l'ha provocata ha risposto col sorriso: "Tranquilli sono vere, non scoppiano". Tra gli estimatori anche il collega Salvo Sottile: "Che figa!", ha commentato...