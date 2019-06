Maria Elena Boschi, il selfie infiamma Instagram e fa impazzire tutti

Un primo piano strettissimo, inquadrati solo il viso e gli occhi. Maria Elena Boschi pubblica su Instagram un selfie estivo e fa il pieno di like.

“Un po’ di sport di mattina per iniziare bene il w-e! Anche se qui a Firenze fa già molto caldo. E da voi? #fitness #weekend #sport #estate”, è il commento.

In tanti hanno apprezzato il primo piano essenziale della deputata del Partito Democratico ed ex ministro delle riforme per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento durante il governo Renzi, che ha ottenuto oltre settemila ‘mi piace’ in poche ore.

Maria Elena Boschi, il selfie infiamma Instagram

Centinaia i commenti, che hanno lodato la bellezza al naturale della Boschi, superando per una volta le diversità politiche. “Bellissima donna, peccato per l’area politica”, scrive un utente. “L’unico difetto il partito, per il resto nulla da dire… Sei proprio bella”, commenta un altro, ma c’è anche chi consiglia: “Più che interessarti di politica dovresti fare l’influencer”.