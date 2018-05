GF, chi esce e chi le esce: che fuori seno Mariana!

Incidente sexy per Mariana Falace al Grande Fratello. Questa volta la modella napoletana, tra le concorrenti più sexy della nuova edizione, ha osato un po' troppo con la scollatura. Durante una chiacchierata con i compagni di gioco Luigi Mario Favoloso e Lucia Bramieri, infatti, la canotta nera che indossava si è "spostata" pericolosamente, lasciando un seno completamente scoperto.

Il siparietto è andato in onda nella serata di ieri su Mediaset Extra. Verso le 22 Mariana era seduta in salone, quando la maglietta le ha giocato un brutto scherzetto. La malcapitata ha continuato a chiacchierare amabilmente con i compagni ignara di quanto stava avvenendo per poi accorgersi del "fattaccio" e sistemare la mercanzia. Troppo tardi! Sui social era già partito il toto-ritocchino: il "lato a" della bionda partenopea, infatti, è apparso così perfetto da suscitare il dibattito in rete...