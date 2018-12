Marina La Rosa, la confessione indecente sui giovanissimi "figli di": "Farei una gang bang con loro"

(Nel video sopra la confessione di Marina La Rosa)

Famosa per non passare mai inosservata, dopo la puntata di "Mai dire talk" di giovedì non si parla d'altro. Missione compiuta - ancora una volta - per Marina La Rosa, che nel programma della Gialappa's Band ha lanciato una clamorosa bomba.

Parlando del Grande Fratello Vip, l'ex inquilina della Casa più spiata d'Italia si è lasciata sfuggire (per niente involontariamente) un commento a dir poco bollente. "Ho visto la finale e ho pianto come una pazza quando sono entrati i figli di Walter Nudo e lo hanno abbracciato - ha spiegato - Piangevo, poi questi giovani ragazzi si sono girati, li ho visti in viso e ho smesso di piangere perché ho pensato subito a una gang bang con tutti e tre".

In studio gli animi si sono infiammati, insieme ai commenti coloriti dei Gialappi, poi la precisazione di Jane Alexander, anche lei ospite della puntata: "Se sono in quattro non può essere una gang bang. Bisogna essere almeno in cinque". Per fortuna ci ha pensato il Mago Forrest a sdrammatizzare: "Li trovo io gli altri quattro. Per riequilibrare questo discorso comunque dovremmo chiamare come minimo Benedetto XVI".