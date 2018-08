Marina La Rosa torna ‘graffiare’: il video sexy su Instagram

Marina La Rosa, ex "Gatta morta" del primo 'Grande Fratello', torna a graffiare. Centinaia di like per l'ultimo video postato su Instagram dalla bella siciliana, che, in vacanza ad Alicudi, fa il verso ad una pubblicità di 'Dolce e Gabbana'.

A 18 anni dal primo GF, Marina, splendida 41enne, non ha certo perso la sua sensualità. "Eccolo il nuovo spot - scrive - Perchè sarà di certo interessante essere ‘abbastanza Dolce&gabbana’ ma essere Marina La Rosa lo è molto di più". Ad apprezzare, oltre ai fan, anche un follower d'eccezione: lo stilista Stefano Gabbana, metà del brand 'Dolce e Gabbana', che sta al gioco e risponde con tante emoticon a forma di cuore. "Finalmente ti riconosco, mi sei mancata", scrive la showgirl Benedicta Boccoli.