Nuovo (sexy) look per Martina Colombari: le foto sui social fanno impazzire i fan

Per molti la più bella è sempre lei. Martina Colombari, Miss Italia 1991, è seguitissima sui social network. I fan sono andati in visibilio per gli ultimi scatti postati dalla Colombari su Instagram che la vedono in un'insolita versione mora. Capelli lunghi e scuri, occhi bistrati di nero con un make up ispirato agli anni Sessanta, in un sensualissimo body di pizzo e con un giacchino corto di jeans, Martina Colombari ha conquistato tutti.

In un video postato su Instagram che mostra il dietro le quinte dello shooting, mentre la truccatrice le applica sulle labbra un gloss rosato che le mette in risalto e le disegna un neo sulla guancia, la Colombari in versione brunette ironizza: "Capello naturale, colore naturale lunghezza naturale". Si tratta di una parrucca, quindi. Ma l'effetto è piaciuto ai fan. In tanti sembrano apprezzare il cambio di look rispetto al classico biondo cenere che da sempre accompagna l'immagine di Martina Colombari. Il video è corredato dalla didascalia: "Adoro quelli che si sentono fuori posto. Con loro mi sento sempre a mio agio".

Martina Colombari e le critiche per il fisico troppo magro: la sua risposta

Gli scatti mettono anche in mostra il fisico invidiabile dell'ex Miss Italia, oggi splendida 44enne. Scolpita e longilinea grazie allo sport e all'alimentazione, Martina Colombari è stata in passato oggetto di critiche per il suo fisico asciutto tanto da rispondere tempo fa su Instagram agli insulti ricevuti: