Massimo Boldi playboy: "Esco con tante ragazze e uso il Viagra"

73 anni e non sentirli. Massimo Boldi sta vivendo una seconda giovinezza, in tutti i sensi, come ha raccontato senza mezzi termini ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24: "Esco con tante ragazze e mi voglio ancora divertire. Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane".

Le pretendenti sono tante: "Un nutrito gruppo, una squadra di calcio". E sull'"aiutino" non si nasconde: "Il viagra? Certo che lo uso". Ama godersi la vita l'attore, anche se la delusione dopo il tradimento della sua ex compagna, Loredana De Nardis, ancora brucia: "Sono ancora un po' triste. Ci contavo e invece mi ha fregato". Infine sull'amico Christian De Sica, con cui è tornato sul set di un nuovo cinepanettone dopo anni: "Ma quali litigi, abbiamo sempre scherzato. Per 13 anni abbiamo fatto finta di litigare".