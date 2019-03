Mel B: "Ho fatto sesso con Geri Halliwell", ma lei nega

La reunion delle Spice Girls, che tra due mesi partiranno con l'attesissimo tour, si fa piccante. A mettere pepe è Mel B, che ospite del Piers Morgan's Life Stories - famoso talk britannico - ha rivelato di aver fatto sesso con Geri Halliwell quando la girl band era all'apice del successo: "E' successo, abbiamo anche riso molto".

Non va a fondo nei dettagli Sporty, ma prevede la reazione dell'amica: "Mi ucciderà e anche suo marito. Sono una coppia perfettina, vivono felici in campagna. Spero che non lo neghi, perché è solo stata una cosa divertente". E per concludere si lascia andare a un apprezzamento del seno di Ginger.

Nessun "omicidio" - come aveva ironicamente ipotizzato Mel B - ma la smentita di Geri è arrivata puntuale.