Bombastica Melita Toniolo, bikini mozzafiato a pochi mesi da parto

Ha raccontato via social tutta la gravidanza, Melita Toniolo. E in questi mesi, giorno dopo giorno, ha confidato alle sue fan anche la fatica di ritornare in forma dopo il parto. Un lavoro che sta indubbiamente dando i suoi frutti, a giudicare dalle ultime foto condivise dalla ex Diavolita sui social.

Melita, infatti, è arrivata assolutamente preparata alla prova costume. Dopo la nascita del piccolo Daniel a gennaio, nato dall'amore per Andreà Viganò, comico di Colorando, la ex gieffina si è data da fare con allenamenti e diete che hanno scolpito di nuovo il suo fisico in una silhouette impeccabile. Intatte le forme mediterranee e il suo generoso décolleté, slanciate le gambe ed impeccabili gli addominali. E i follower si scatenano con una pioggia di cuoricini.