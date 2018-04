Michelle Hunziker e gli auguri "speciali" a Tomaso Trussardi per il suo compleanno

Michelle Hunziker ha scelto un modo “speciale” per fare gli auguri di compleanno a suo marito Tomaso Trussardi. La show girl ha postato una foto di loro due insieme sul suo profilo Instagram con la didascalia “Buon compleanno vita mia”. Immediata una pioggia di like e di commenti alla coppia che dopo una paventata crisi continuano a vivere felici la loro vita in barba ai detrattori.

Il compleanno di Tomaso Trussardi

Ha spento 35 candeline il 6 aprile il rampollo di casa Trussardi, una della maison di moda più importanti al mondo e per l’occasione la spumeggiante Michelle ha voluto condividere l’evento anche con i fan della coppia. Uno scatto molto tenero che immortala Michelle in canotta nera e con occhiali da sole abbracciata da Tomaso in camicia che la guarda con gli occhi innamorati.

Un matrimonio e due figlie

Michelle e Tomaso si sono sposati nel 2014, hanno due figlie e ma di recente la show girl non ha fatto mistero di voler un altro bebè, magari un maschietto considerato che ad oggi la coppia ha due figlie. Michelle inoltre è mamma anche di Aurora Ramazzotti, avuto dal suo precedente matrimonio con il cantautore italiano Eros.