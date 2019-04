Grande Fratello, Mila Suarez toglie il reggiseno: "Le ho appena rifatte" | FOTO

Così come mamma l'ha fatta. Anzi, così come l'ha fatta papà chirurgo. E' di Mila Suarez il primo topless del Grande Fratello: in queste ore, infatti, la modella 31enne si è mostrata senza reggiseno, mettendo in allerta i coinquilini: "Non toccatemele, le ho appena rifatte".

Mila Suarez senza reggiseno

Non è la prima volta che Mila ammette di aver fatto ricorso alla chiurgia estetica. Già qualche minuto dopo l'ingresso nella Casa, infatti, ha invitato un collega a non essere troppo brusco nei movimento perché reduce da un'operazine avvenuta poco tempo fa. Ed oggi, a qualche ora dalla partenza del reality show di Canale 5, già sfoggia con orgoglio le sue curve nuove di zecca, mentre si guarda allo specchio della camera da letto.

Chi è Mila Suarez

Ma chi è, precisamente, Mila Suarez? Modella di origine marocchina, diventò famosa in qualità di 'sosia di Belen Rodriguez', ma negli ultimi anni ha accresciuto la sua popolarità per la storia con Alex Belli, attore e fotografo, con cui si è detta addio qualche mese prima dell'ingresso nella Casa: "Sognavamo matrimonio e figli, ma mi ha tradita con una ragazza di nome Delia", ha attaccato durante la prima puntata del Grande Fratello. Lui, va detto, ha sempre smentito.

