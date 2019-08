Myriam Catania selvaggia a Formentera: il topless è bollente

Felice, innamorata e libera. E' il ritratto di Myriam Catania che viene fuori dalle ultime foto, pubblicate da Vero, che la immortalano a Formentera con il compagno Quentin Kammermann e loro figio Jacques, di due anni.

Coccole e giochi in spiaggia, poi mamma e papà si ritagliano qualche minuto per loro e via al topless. L'attrice sfoggia un fisico asciutto e molto sensuale, ma altrettanto naturale, insomma, promossa a pieni voti.

Sono proprio una bella famiglia e Myriam, oltre ad essere una bellissima mamma, è anche tanto premurosa e non fa mancare a Jacques nemmeno una piccola attenzione. Con Quentin ha ritrovato il sorriso dopo la separazione da Luca Argentero e vederla così felice è la conferma che è lui la sua metà.

Luca Argentero: "Contento che Myriam abbia trovato la sua strada"

Proprio i questi giorni Luca Argentero è tornato a parlare dell'ex moglie, con cui è in buoni rapporti. "La fine di un matrimonio non è facile per nessuno - ha detto in un'intervista a GQ -. Certo, parti con l'idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c'è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada e che abbia avuto un figlio".