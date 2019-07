Naomi Campbell nuda su Instagram: la foto manda in tilt i fan

Fiamme, fuoco, cuori e scintille: i follower si servono delle emoticon messe a disposizione dal linguaggio social per esprimere l’effetto causato dallo spettacolo di Naomi Campbell nuda e bellissima.

La top model sa bene come sedurre anche senza accennare alla falcata sexy che ha contribuito alla fama ormai leggendaria di ‘Venere nera’: sa come si fa e posta una foto in cui posa, divina, stesa di spalle a poppa di una barca, senza l’ombra di uno slip né di un reggiseno. Si vede poco, ma si immagina tutto nel chiaroscuro di una foto che potrebbe campeggiare anche su una delle centinaia di riviste già esaltatrici della sua bellezza statuaria nel corso di una carriera ultratrentennale. Si vede poco, ma abbastanza per confermare un fascino e una capacità seduttiva che va oltre il tempo, l’anagrafe, l’età.

“Naomi Archives”, recita la didascalia che affianca lo scatto. Sarà anche una foto datata, ma alla fine che importa? E’ Naomi, bellissima.