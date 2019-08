Il figlio di Lucio Presta si spoglia su Instagram: interviene papà (FOTO)

Sono tanti i personaggi dello spettacolo che, nel corso di quest'estate, stanno condividendo su Instagram la loro prova costume. Tra questi si è aggiunto ieri Niccolò Presta, fisicatissimo figlio dell'agente dei vip Lucio, che ha pubblicato una foto in cui si mostra completamente nudo. Niccolò si è immortalato di spalle, mettendo in bella mostra il suo marmoreo lato b e la schiena muscolosa. Sullo sfondo il suggestivo tramonto del mare.

Il commento di Lucio Presta

Immediata la risposta di papà Lucio, che ha scritto: "Ero sicuro! Vinto io", forse alludendo ad una scommessa. Tra i commenti anche quello di Lorella Boccia, neo moglie di Niccolò (i due si sono sposati a giugno a Roma dopo quattro anni d'amore): "Tutto mio", digita l'ex ballerina di 'Amici' e conduttrice, sfoggiando orgoglio per la silhouette del suo compagno.

Ma Presta non è certo l'unico ad aver condiviso un azzardo "hot" al mare. Tra questi, proprio ieri, ricordiamo Cristian Imparato, ex bambino prodigio di 'Io Canto', che si è fotografato esattamente nella stessa posa. E ancora una donna, Beatrice Valli, che, proprio ieri pomeriggio, ha condiviso un suo scatto in topless.