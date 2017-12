Nina Moric, la showgirl in costume da sexy Babbo Natale per la Vigilia

Dopo aver condiviso con i suoi follower un messaggio sofferto dedicato al figlio Carlos, che quest'anno non potrà passare il Natale insieme a lei per ragioni di affidamento, Nina Moric torna a far parlare di sè e stavolta per ragioni ben diverse.

Nelle scorse ore, infatti, la showgirl ha postato sui social una foto in cui viene ritratta in posa mentre indossa un costume sexy da Babbo Natale. Nell'immagine la modella croata mostra accanto a sè un pupazzo di Babbo Natale decapitato che ha lasciato il web perplesso.

Il post, tuttavia, non sarebbe altro che una trovata pubblicitaria, così come lascia intuire la didascalia dello stesso: "Quest'anno Babbo Natale ha avuto qualche problemino. I regali stasera li porta Giuseppe Polizzi, colui che ci mette sempre la faccia. Usa la testa, scegli il #crazymarketing", scrive la Moric sotto l'immagine.

Insomma, in un modo o nell'altro, sembra che la showgirl non abbia voglia di passare il Natale lontano dai riflettori, trovando ancora una volta il modo per finire al centro delle attenzioni.