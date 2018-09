Ornella Muti senza veli su Instagram: Naike Rivelli rivendica i copyright e provoca Signorini

Uno scatto molto sensuale postato su Instagram sta rendendo in queste ore Ornella Muti destinataria dei commenti di numerosissimi utenti che non possono fare altro che restare ammaliati da un fascino ostile al tempo che passa.

L’attrice 63enne è stata fotografata dalla figlia Naike Rivelli in perizoma nero mentre parla con un uomo e copre il seno con le mani davanti a uno specchio, riflesso che evidenzia ogni aspetto del suo corpo invidiabile.

“Fantastica”; “Ma quanti anni ha Ornella Muti? Dorme in una cella frigo?? È impressionante!”; “Bellissima” sono solo alcuni dei commenti che stanno comparendo in queste ore in calce all’immagine che la figlia rivendica fieramente nella didascalia a margine.

Naike Rivelli, la frecciatina per Alfonso Signorini

L’orgoglio di essere stata autrice dello scatto è stato ribadito fortemente da Naike che ha anche lanciato una frecciatina al direttore del settimanale ‘Chi’ Alfonso Signorini e ai suoi paparazzi.

“Che bello stare in un posto dove i paparazzi e i droni di Signorini non possono fare come caz*o vogliono. photo copyright: ©️NaikeRivelli, capito Alfonso? Copyright ©Naikerivelli”, ha ribadito la figlia dell’attrice che lascia così presumere l’esistenza di qualche conto in sospeso con il giornalista in merito all’argomento “foto”.

Tuttavia, al di là delle provocazioni, è lo scatto della sua mamma svestita a catalizzare l’attenzione dei follower: quasi 6mila i like in poche ore.