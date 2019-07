A 50 anni la "prova costume" di Federica Panicucci è impeccabile (FOTO)

Prova costume superata. A pieni voti. A cinquant'anni Federica Panicucci sfoggia un fisico da fare invidia alle giovani colleghe. Eccola in riva al mare a Forte dei Marmi, suo tradizionale buen retiro estivo, mentre esibisce una silhouette perfettamente scolpita.

Che bikini, Federica Panicucci!

Immortalata su Instagram durante una passeggiata sul bagnasciuga, Federica sembra una ragazzina. Il costume blu scuro, decorato con stelle marine, mette in bella mostra il corpo impeccabile: gambe muscolose e slanciate, fianchi disegnati. E poi il sorriso, suo immancabile segno distintivo. Una curiosità? La presentatrice di 'Mattino 5' non rinuncia ai gioielli neanche in spiaggia: nelle foto, infatti, indossa bracciali e collane dorate, oltre ad un ampio paio di occhiali. I capelli, ovviamente, sono lasciati cadere lunghi sulle spalle, come è tipico del suo stile.

Forte dei Marmi è una delle tante tappe dell'estate di Panicucci. Già nelle scorse settimane, infatti, la conduttrice è volata a New York insieme ai figli, poi ad Hong Kong con il compagno Marco Bacini: lì la coppia si è goduta l'atmosfera locale ed ha anche messo appunto alcuni progetti di lavoro legati a 'Let's bubble', il marchio di moda gestito da entrambi. Ieri sera, invece, al Twiga di Forte dei Marmi, si sono scatenati in balli e drink. Quale sarà la prossima tappa delle vacanze?