Patrizia de Blanck piccantissima: "Mi hanno definita la tigre del materasso"

Nota per non avere peli sulla lingua, Patrizia de Blanck si lascia andare a confessioni piccantissime sul suo passato. Tanti i nomi d'eccezione nel suo curriculum amoroso, da Alberto Sordi a Walter Chiari, anche se nei retroscena bollenti che racconta a Mesepermese.it non svela l'identità dei fortunati amanti.

"Mi hanno definita la tigre del materasso" spiega al direttore Igor Righetti, al quale rivela anche una certa difficoltà con la fedeltà: "Sono una traditrice seriale. Ne ho sempre avuti due, il marito e l'amante perché con due facevo l'uomo ideale".

Tra le sue esperienze non è mancata nemmeno quella con una donna, la sua migliore amica: "Mi amava alla follia, ho alcune sue lettere molto passionali. Una notte ci siamo trovate all'Hotel de Paris di Monte Carlo: lei venne nella mia suite e, mentre dormivo, mi sentii accarezzare e baciare il corpo. Io continuai a far finta di dormire e la lasciai fare. Provai un intenso e inconsueto piacere. Pensavo si trattasse di un sogno. Non accadde più e non ne parlammo mai".