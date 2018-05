Pomeriggio 5, gaffe bollente in diretta: "Vuole il mio c***..."

Gaffe piccante a "Pomeriggio 5". Come è ormai prassi del programma di Canale 5, Barbara d'Urso stava aggiornando i telespettatori sulle ultime notizie sul "Grande Fratello" mantenendo il collegamento in diretta con la Casa di Cinecittà, quando Matteo Gentili si è lasciato andare ad un siparietto inaspettato.

Nello spazio riservato al reality, Barbarella ha chiesto alla regia di inquadrare il giardino, dove Matteo e la (presunta) nuova fiamma Alessia Prete si stavano scambiando tenerezze. La conduttrice, infatti, sperava di carpire qualche parolina in più per capire se la storia tra i due è finalmente decollata ma... ha carpito ben altro. I due, infatti, stavano discutendo di alcune "avances" fatte da Angelo Sanzio alias il Ken Umano allo stesso Gentili e, a domanda di Alessia "Ma vuole le tue coccole?", l'ex di Paola Di Benedetto ha risposto senza freni "No, vuole il mio c****".

Gelo in studio, con Barbara che si è mostrata in un primo momento smarrita ("Ah, parla di una vacanza?") e poi, ravveduta dagli ospiti, si è congedata con filosofia: "Ah, ha detto una parolaccia? Eh va beh ragazzi, quelli stanno dentro la casa, il rischio di entrare è proprio quello... Pazienza..."

Di seguito il video della gaffe