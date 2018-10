La pornostar Valentina Nappi senza filtri: "Ecco quanto guadagno al mese"

Valentina Nappi, una delle attrici porno più famose al mondo, è stata ospite de 'La Confessione', il programma del giornalista Peter Gomez in onda su NOVE. "Ho fatto 432 film", spiega Nappi. "Ma non sono stanca. La prima scena fu con Rocco Siffredi, e fu fantastico".

L'attrice spiega nel dettaglio anche i suoi guadagni: "In media tremila euro lordi al mese, non è molto". Interrogata riguardo la gelosia del fidanzato, con cui ha una relazione da nove anni, Valentina Nappi spiega: "Siamo in una coppia aperta, il matrimonio come istituzione è una cagata".

Nappi commenta anche il movimento #metoo, contro la supremazia maschile e le violenze sessuali sui luoghi di lavoro. "Quel movimento si sta autodistruggendo, è stata un'occasione isterica per parlare del nulla. Succede anche che siano le donne a sfruttare la loro posizione dominante per fare carriera, e ci sono abusi sul lavoro ben più gravi di una mano sul culo".