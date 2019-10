“Ho letto che non lo fai da anni”: Pupo punge Barbara d’Urso, lei gli risponde a tono

(A 'Live non è la d'Urso' Pupo racconta come sia possibile vivere con più amori)

La vita privata di Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, è stata tra gli argomenti trattati nella puntata di Live – Non è la d’Urso del 20 ottobre. Il cantante è intervenuto come ospite insieme alle sue tre figlie per affrontare le domande poste dai personaggi delle ormai note sfere in merito al suo ménage famigliare, caratterizzato dal suo ‘poliamore’ per la moglie Anna e la compagna Patricia.

Durante il suo intervento Barbara d’Urso ha chiesto al cantante qualche chiarimento in merito a una sua vecchia intervista in cui dichiarò di essere molto attratto dalle donne e di aver avuto parecchi rapporti, quasi in maniera compulsiva. La domanda, tuttavia, in un primo momento è sembrato che abbia infastidito Pupo che alla sua intervistatrice ha rivolto una provocazione abilmente dribblata dalla diretta interessata.

Pupo: “Ho letto che non lo fai da anni”; la risposta di Barbara d’Urso

Per affrontare il discorso sulla dipendenza dal sesso che Pupo aveva raccontato in passato, Barbara d’Urso ha argomentato: “Io ho letto un’intervista in cui tu hai detto che per anni sei stato malato…”. Pronta, allora, la battuta del cantante: “E io ho letto che tu non lo fai da anni…”. “Ma che te frega di me! Però stai in fissa Ghinazzi. Calmati, tranquillizzati”, la controreplica della conduttrice. “Allora mi propongo io…” ha tentato di rimediare Pupo, a cui la stessa d’Urso ha fatto seguire la sua controreplica: “No, perché hai due donne… Puoi prendermi in giro quanto vuoi, ma purtroppo io sono così, all’antica”. Il discorso è poi tornato sull’argomento iniziale e Pupo ha effettivamente ammesso di aver attraversato un non semplice rispetto al suo rapporto con il sesso.

Chi sono le figlie di Pupo

Pupo è stato ospite di ‘Live – Non è la d’Urso’ con le sue figlie Ilaria e Clara, entrambe nate dal matrimonio con Anna, e Valentina, nata da una fugace relazione con una fan. Le prime due hanno accettato la doppia relazione del padre con la madre e Patricia. "Mia mamma ha vissuto la gelosia e probabilmente tuttora ha dei momenti. Ma non è stata costretta ad accettare questa situazione", ha precisato Ilaria. Diversa la situazione di Valentina, riconosciuta da Pupo solo qualche tempo dopo la nascita: “Sua madre, con grandissima dignità, non voleva dirmi che aveva avuto Valentina. Me lo ha nascosto per un po' di tempo”, ha detto Pupo: “Poi si è trovata in difficoltà e me l'ha detto. All'inizio ho traccheggiato, poi quando ho visto il suo viso ho detto: è mia”. Non sono nati figli, invece, da Patricia: "Purtroppo non è andata bene, ci abbiamo provato e non siamo riusciti ad avere bambini".