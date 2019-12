Verissimo, Pupo parla del suo rapporto con moglie e compagna: Wanda Nara senza parole

Ospiti a Verissimo in qualità di opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Pupo e Wanda Nara dimostrano già un grande affiatamento. Entrambi hanno iniziato a conoscersi e sembrano davvero in sintonia. C'è però qualcosa di cui Wanda Nara è sembrata veramente all'oscuro, al contrario di chi segue il gossip italiano: la peculiare situazione amorosa del cantante toscano.

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Pupo ha raccontato aneddoti vari con la solita naturalezza, ad esempio il fatto che di solito preferisce dormire da solo in albergo, in stanze singole e non in doppio o triple con gli amici quando capita qualche viaggio insieme. Una regola che però ha la sua eccezione quando Pupo ha spiegato di non avere problemi a dormire "con la mia compagna o con mia moglie".

Pupo, la moglie e la compagna: lo stupore di Wanda Nara

Una dichiarazione che ha fatto immediatamente alzare un sopracciglio a Wanda Nara, che per un momento avrà pensato di aver capito male a causa della barriera linguistica. Anche perché la stessa Wanda Nara ha confessato stupita di aver conosciuto una delle donne di Pupo a una cena e di aver dato per scontato che si trattasse della moglie, mentre invece era la compagna. "Allora ho fatto una figura di merda, ho detto che era tua moglie", è sbottata, tra l'imbarazzata e il divertita.

La moglie di Icardi sembra sempre più stupita, anche ascoltando la descrizione della routine di Pupo e della sua insolita famiglia allargata. "Se vuoi stracciare il contratto sei ancora in tempo", scherza Silvia Toffanin di fronte allo stupore di Wanda Nara.