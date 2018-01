Ricky Martin nudo su Instagram per promuovere il suo tour

Una foto che lo mostra completamente nudo per promuovere i suoi concerti: l'idea è venuta a Ricky Martin ritratto su Instagram in una camera d’albergo che lo ritrae completamente nudo, con un asciugamano a nascondere le parti intime.

Il post è una promozione del suo tour 2018 "Ricky Marin all in" al Park Theatre di Las Vegas. “Siamo tornati a Las Vegas. Comprate i biglietti” ha scritto il cantante, e in meno di 24 ore, più di 500mila follower avevano già “apprezzato” l’immagine sexy.

Se tutti gli estimatori dello scatto si recheranno allo show, il 'tutto esaurito' è garantito...