"Con Roberto Mancini una notte indimenticabile": la bomba della showgirl

E' un Roberto Mancini decisamente inedito quello descritto da Lory Del Santo a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. La showgirl ha svelato di aver conosciuto molto bene l'ex allenatore dello Zenith, da poche ore ufficialmente il nuovo ct della nazionale italiana.

"Ho passato una notte con lui a Torino - ha rivelato nel corso dell'intervista - Giocava nella Sampdoria, dove c'era anche Vialli. Erano lì (probabilmente in occasione di una partita contro la Juve, ndr). Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano". E invece ha passato una notte di passione.

"Lui è veramente dolce - ha raccontato la Del Santo - Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo". Che giudizio darebbe di quella notte col 'Mancio'? "E' stata una delle notti più super dolci della mia vita. Siamo stati 'appiccicati' tutta la notte, abbiamo dormito 'a cucchiaio'". Il 'cucchiaio'? "Si, quando ci si mette nella stessa posizione, uno appicciato all'altro". Come ricorda quella notte? "E' stata indimenticabile".