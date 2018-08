Siffredi, il retroscena intimo sulla moglie: che affronto per il re del porno

Sposato da 25 anni con Rosa Caracciolo, ex attrice hard ungherese e madre dei suoi due figli, Rocco Siffredi ha sempre creduto molto nel suo matrimonio. Momenti di difficoltà e tradimenti ci sono stati, ma i due hanno saputo mettersi in gioco, reinventarsi e ricominciare, come spiega il re del porno in un'intervista a Libero.

A dare la scossa a Siffredi una confessione molto intima di sua moglie: "Dopo sei mesi di matrimonio mi ha detto: 'Rocco, possiamo anche farlo in dieci posizioni diverse e per tutta la giornata, ma mi sembra una seduta di fitness e io non riesco a venire'". Un colpo basso per lui: "Contraddire una pornostar come me dicendo 'mi annoio'? Una botta pazzesca, e da lì ho capito che anch'io dovevo assecondarla di più".

Al pornodivo non bastavano le dimensioni per soddisfare sua moglie: "Più grande ce l'hai e meglio lo devi usare, puoi far male. Invece un amante deve dar piacere, essere generoso". Sui tradimenti, invece, Rosa è stata "intelligente" spiega Siffredi: "Sa che purtroppo l'ho tradita con delle prostitute. Se sei uno abituato a fare sesso tutto il giorno, diventa quasi un bisogno fisiologico. Anzi di più: una vera e propria droga. E io lo ammetto, sono stato parecchio dipendente dal sesso. Chi va su un set se ne accorge. Ci sono le luci, i tempi da rispettare, un mucchio di persone. Si va, si scopa e si riparte. Uno stop and go che nella vita reale non esiste. Mi sono sposato che ero già una pornostar e ho continuato a fare film fino ai 40 anni. Quando ho smesso per due o tre anni ci sono stati i problemi. Ma mia moglie è intelligente, sa chi sono e che ho scelto il porno perché volevo far sesso. Diverso sarebbe se io avessi una relazione con una donna".