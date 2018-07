Sabrina Ferilli, l'esordio su Instagram è bollente: pizzo e forme da urlo

Un esordio col botto quello di Sabrina Ferilli su Instagram. Non solo perché nel giro di poche ore dall'apertura del suo profilo ha già raggiunto migliaia di follower - e chissà quanti altri sono ancora in stand-by - ma soprattutto perché il primo scatto che regala è da 10 e lode.

Micro lingerie super provocante, con quel pizzo che infiamma gli animi, l'attrice romana sfoggia un fisico da urlo a 54 anni. Il prosperoso décolleté non l'abbandona, così come le curve perfette e sensuali: Sabrinona è una vera bomba sexy.

Finora la sua presenza su Instagram è stata sporadica, comparendo di tanto in tanto tra le foto della sua grande amica Mara Venier, ma se queste sono le premesse è facile intuire che non ci vorrà molto per diventare una star anche sui social.