Svolta sexy per Silvia Provvedi: lato b in primo piano sui social

Svolta sexy per "Le Donatella". Col passare degli anni, le gemelline lanciate da "X Factor" stanno abbandonando il look sbarazzino degli esordi in favore di un fascino molto più consapevole. Ne è prova l'ultima foto pubblicata da Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona, che ieri ha postato su Instagram uno scatto mozzafiato del suo lato b, facendo incetta di like.

"Fate come me.. L'intelligenza prima di tutto", scrive Silvia in calce all'immagine, che la ritrae sdraiata al mare in topless. A vestire il corpo perfettamente scolpito è solo un micro bikini bianco. Pochi giorni prima, anche la sorellina Giulia si era immortalata super sexy sul bagnasciuga. Entrambe hanno collezionato una media di 50mila like a testa e fan in visibilio. Con l'estate alle porte, insomma, le temperature si alzano anche sui social. E la stagione deve ancora cominciare...