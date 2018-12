Silvia Provvedi hot su Instagram: la foto in topless compare nelle stories

Silvia Provvedi ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto che lascia davvero poco all’immaginazione.

In bianco e nero, senza nessuna didascalia, la cantante de Le Donatella si mostra in topless, con il seno coperto a malapena da una mano, con lo sguardo che guarda dritto verso l’obiettivo.

Silvia Proveddi e Malefix, l'amore procede a gonfie vele

Nelle altre Stories Silvia Provvedi si mostra felice con Malefix, il suo misterioso nuovo fidanzato, che non ama molto apparire sui social e infatti in tutte le fotografie il suo viso è coperto da emoticon che ne tutelano la privacy ma non riescono a nascondere la felicità della coppia.

“E’ una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore”, aveva raccontato Silvia Provvedi in una recente intervista a Verissimo: “E’ una persona con dei valori, dei principi… Sto vivendo un bel momento”.