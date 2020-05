Simona Izzo e Ricky Tognazzi, quarantena hot: "Facciamo l'amore a orari impossibili"

Se la routine della quarantena ha spento la passione tra molte coppie, c'è anche chi invece ha avuto l'effetto opposto, come Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Lockdown bollente per i due attori, sposati da 25 anni, che al settimanale F non risparmiano i dettagli: "Facciamo l'amore a orari impossibili, il pomeriggio ci gira meglio".

Una coppia affiatatissima, dunque, sul set e anche sotto le lenzuola, fino al punto che la voglia di intimità prende il sopravvento: "A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d'acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma la convivenza forzata per loro non è un peso: "Vivo da 34 anni giorno e notte con lui - spiega Simona Izzo -. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta".