FOTO | Simona Ventura, il bikini infiamma la rete: una seconda giovinezza per la conduttrice

E' una seconda giovinezza quella che sta vivendo Simona Ventura. A settembre, la conduttrice è tornata alla ribalta con la conduzione di 'Temptation Island Vip', il fortunato format in onda su Canale 5, portandolo al successo. Ed anche il suo fisico sembra aver fatto un salto nel tempo: in queste ore, infatti, la conduttrice ha postato la foto di un bikini immortalata all'Is Morus Relais e la prova costume è da dieci e lode.

Cinquantatré anni e non sentirli. Nello scatto, Simona cammina sul bagnasciuta sfoggiando un corpo perfettamente scolpito. Oltre al seno prosperoso (ma figlio di 'papà chirurgo', come ammesso da lei stessa), anche gli addominali e le gambe sono disegnate e scolpite. E, a differenza di quanto spesso accade alle star, in questo caso non sembra esserci lo 'zampino' ingombrante di Photoshop.

Superati da tempo gli 'anta', Super Simo - single da poche settimane - fa ancora mangiare la polvere alle giovanissime colleghe...