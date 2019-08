Che sirenetta, Simona Ventura! A 54 anni la prova costume è da 10 e lode (FOTO)

Estate, tempo di prova costume anche per le vip. E così, dopo Barbara d'Urso, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, ora è il turno di Simona Ventura, che sfoggia un corpo impeccabile in spiaggia a Rimini. Immortalata sul bagnasciuga, la conduttrice 54enne supera la prova costume a pieni voti: gambe slanciate e muscolose, addome perfettamente tonico, braccia scolpite, seno prosperoso (benché "frutto" della chirurgia, come più volte ammesso dalla diretta interessata). Un voto? Dieci e lode. A fotografarla è il compagno Giovanni Terzi, col quale sta trascorrendo le ferie estive in riviera. Insieme a loro anche i figli di lei, Caterina e Giacomo, e quelli di lui.

Un'estate di amore e lavoro

Finalmente un po' di vacanza per Simona, che nell'ultimo anno ha vissuto una vera e propria nuova primavera professionale: oltre al successo di Temptation Island Vip dello scorso settembre, anche il ritorno in Rai con The Voice of Italy. E ora si prepara ad una nuova sfida: il Festival di Catrocaro, show condotto martedì 3 settembre in prima serata su Rai Due da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dove sarà presidente di giuria. "Si preparano i programmi in relax", scrive la Tigre di Chivasso a corredo della foto in bikini, mentre cammina decisa verso le sue prossime avventure...