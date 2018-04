Simona Ventura e Gerò, passione alle stelle: "Tre volte a settimana? Molte di più..."

Amore a gonfie vele per Simona Ventura e Gerò Carraro. Dopo un momento complicato vissuto lo scorso settembre, il rapporto tra la conduttrice 53enne e il produttore prosegue di nuovo nel migliore dei modi. A raccontarlo è la stessa Super Simo nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Gente.

A sette anni dal primo incontro, Simona è innamorata come il primo giorno: "Gerò Carraro? E' la mia grande fortuna, la persona che ti auguri di incontrare tutta la vita e poi la incontri davvero", dice. Accanto a lui ha trovato un equilibrio invidiabile: "Gerò ha accettato il "pacchetto completo": me e i miei tre ragazzi, sempre nel rispetto dei ruoli. Non è da tutti darsi con tanta generosità".

"Il sesso? Non posso dire quante volte lo facciamo, ma..."

Simona si lascia andare anche ad una confessione bollente: "Il sesso è fondamentale soprattutto nel primo periodo, poi nascono altre cose in comune. Tre volte a settimana come Lorella Cuccarini? Non posso dire quante volte lo facciamo io e Gerò, ma sicuramente sono molte, ma molte di più!"

Progetti futuri? Continuare a godersi il presente giorno dopo giorno, senza il peso della burocrazia. Nessun matrimonio alle porte, infatti, per la coppia. Le nozze non sono una priorità: "E' come se fossimo già sposati, stiamo bene così. Sono terrorizzata all'idea di iniziare a pensare a chi dovrei invitare".