Scandalo con le stelle, Simone Di Pasquale nudo a Formentera

In vacanza via le scarpe da ballo, ma non solo. Simone Di Pasquale a Formentera toglie anche il costume e si concede una tintarella integrale per la gioia dei paparazzi (e delle fan). La danza fa bene al fisico, non c'è che dire!

Nessun tabù per la star di "Ballando con le stelle", beccato da Diva e Donna in una spiaggia di nudisti insieme alla fidanzata Melody Raquel, ma per lei solo topless. Una vacanza bollente per la coppia e soprattutto all'insegna della libertà dopo un anno di fatiche... E di vestiti "stretti".